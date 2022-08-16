Окупанти оточили зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів.

Детонація боєприпасів російських окупантів у Джанкойському районі в Криму продовжується, евакуйовано понад дві тисячі людей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Можете уявити собі, якої потужності склад боєприпасів було закладено російськими окупантами у фермах колишнього тваринницького комплексу села Майське, що знаходиться поблизу селища Qalay (Азовське) Джанкойського району, якщо внаслідок вибухів, що продовжуються, вже евакуйовано понад дві тисячі жителів", - зауважив він.

Пізніше Чубаров додав, що окупантами оточено зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів, звідки евакуюється все цивільне населення.

"Детонація боєприпасів продовжується", - констатував голова Меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 16 серпня, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров поінформував про детонацію на складі боєприпасів поблизу селища Азовське Джанкойського району тимчасово окупованого Криму.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що знищено склад з російськими боєприпасами.

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