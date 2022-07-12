Едгарс Рінкевічс запевнив, що Москва відповість за свої дії.

Латвійська влада не виключає застосування Російською Федерацією ядерної зброї. Москві доведеться відповісти за свої дії.

Про це заявив Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс в інтерв'ю ТСН.uа.

"Ризик (застосування зброї - УНІАН) є. Зброя масового ураження - ядерна, хімічна або біологічна - може бути використана. Ми повинні бути готові до цього", - зазначив дипломат.

При цьому він нагадав, що російські пропагандисти постійно загрожують ядерною зброєю Нью-Йорку і Вашингтону.

"Дозвольте мені нагадати цим людям, що насправді США і Великобританія також є ядерними державами. І будь-який напад на будь-яку з цих країн, що мають ядерну зброю, викличе відповідну реакцію. Але так, дійсно, ми повинні мати всілякі суміжні плани для всіх видів подій", - підсумував глава МЗС Латвії.

Як раніше повідомляв УНІАН, Олександр Лукашенко закликав РФ бути готовою до використання ядерної зброї. Після чого глава офісу президента Михайло Подоляк заявив, що станом на 8 липня не спостерігається загроз російського ядерного удару по території України.

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