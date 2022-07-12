Латвійська влада не виключає застосування Російською Федерацією ядерної зброї. Москві доведеться відповісти за свої дії.
Про це заявив Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс в інтерв'ю ТСН.uа.
"Ризик (застосування зброї - УНІАН) є. Зброя масового ураження - ядерна, хімічна або біологічна - може бути використана. Ми повинні бути готові до цього", - зазначив дипломат.
При цьому він нагадав, що російські пропагандисти постійно загрожують ядерною зброєю Нью-Йорку і Вашингтону.
"Дозвольте мені нагадати цим людям, що насправді США і Великобританія також є ядерними державами. І будь-який напад на будь-яку з цих країн, що мають ядерну зброю, викличе відповідну реакцію. Але так, дійсно, ми повинні мати всілякі суміжні плани для всіх видів подій", - підсумував глава МЗС Латвії.
Як раніше повідомляв УНІАН, Олександр Лукашенко закликав РФ бути готовою до використання ядерної зброї. Після чого глава офісу президента Михайло Подоляк заявив, що станом на 8 липня не спостерігається загроз російського ядерного удару по території України.