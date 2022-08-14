Коли зло, яке несе армія РФ, набуває таких масштабів, мовчання пересічних росіян наближається до рівня співучасті, заявив президент.

Дискусія про візові обмеження в Європі для власників російських паспортів щоденно розширюється, до неї приєднуються нові держави, і це має призвести до відповідних рішень.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Працюємо над новими санкціями проти Росії, над тим, щоб простимулювати громадян держави-терориста відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається. Дискусія про візові обмеження в Європі для влансиків російських паспортів щоденно розширюється. До неї приєднуються нові держави, нові політики. Це має призвести до відповідних рішень", - зазначив глава держави.

Зеленський подякував українським розвідникам, правоохоронцям, журналістам, та всім, хто працює для встановлення повних данних російських вбивць.

Президент підкреслив, що Україна і наші партнери отримують дедалі більше інформації про тих, хто вчиняв терор і катування, так звану фільтрацію і депорталцію українців, мародерство.

"Всі ці нелюди обов’язково відповідатимуть. Але ми маємо пам’ятати, коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті. А відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою", - наголосив Зеленський.

Далі, адресуючи свої слова до росіян, він зазначив: "Якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить, ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте. І де б ви не перебували – як на території Росії, так і за кордоном, – ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить проти цієї війни".

Президент додав, що чим сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія, а отже, тим менше часу триватиме ця війна.

"І кожен в Україні, кожен у вільному світі має робити все від них залежне і все можливе, щоб Росія і ті, хто підтримує війну, платили дедалі більшу ціну за російський державний терор", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, також президент анонсував активні тижні політичного спілкування наприкінці літа.

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