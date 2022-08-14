Президент наголосив, що хоча у глобальній політиці у серпні зазвичай пауза, але для інтересів України жодної паузи немає і не буде.

Президент України Володимир Зеленський анонсував дуже активні у політичному спілкуванні тижні другої половини серпня.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірьному відеозверненні.

"Готуємось до дуже активних тижнів другої половини серпня. Переговори, зустрічі, "Кримська платформа", нові звернення до закордонних спільнот, міжнародна правова активність за нашої ініціативи. Цього тижня продовжуємо збільшувати наші зв’язки з африканськими державами, з регіоном Латинської Америки", - зазначив він.

За словами Зеленського, завтра відбудуться важливі контакти на європейському рівні. Також днями запланована церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав, які прибули працювати в Києві.

"Хоч у глобальній політиці зараз певна пауза - все ж таки серпень, але для інтересів України, для інтересів нашої держави жодних пауз не було, немає і не буде", - підкреслив президент.

Нагадаємо, Зеленський розповів про результати експортної зернової ініціативи. За його словами, за неповних два тижні з трьох українських портів вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює всьому аграрному експорту автотранспортом за липень і понад двом третинам експорту залізницею за минулий місяць.

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