У цьому випуску шоу Олександр Преподобний розповість про черговий треш та "російські скрепи".

Президент РФ Путін дуже "дивно" поводиться з дітьми і був невимовно радий шоколадці із зображенням маленького хлопчика. А глава Чечні Рамзан Кадиров вкотре зганьбився "постановою" з відправкою бойовиків в Україну.

Про це повідомляється в новому випуску шоу Олександра Преподобного "Поляниця", який вже з'явився на YouTube.

Нова "бавовна" в Криму не може не тішити українців, розповів ведучий. Окупований півострів все ближче до того, щоб знову стати нашим. А росіяни в паніці повертаються додому.

Також Преподобний розповів про "дивн" ставлення Путіна до дітей і "пройшовся" по заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву, який забув відкрити бінокль і безглуздо "спостерігав" за навчаннями.

На тлі тотального провалу на фронті і повної поразки на світовій арені РФ все одно намагається вселити своїм громадянам цінність "російських скреп" і намагається довести їм, що в інших країнах люди нібито живуть куди гірше.

Так, у новому випуску "Поляниці" повідомляється, що поки в Німеччині нібито готуються "страждати" без російського газу, в РФ все "супер". Пропагандисти активно розповідають, що німецькі пенсіонери планують зимувати в теплих країнах, щоб нібито не мерзнути без газу. Ці та інші треш-новини з РФ можна подивитися в новому шоу "Поляниця" на каналі УНІАН в YouTube.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Полтавщині дід за допомогою українського прапора знищив два російські танки з екіпажем.

Вас також можуть зацікавити новини: