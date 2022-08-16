У березні на межі Полтавської та Сумської областей рятувальники та тероборона підняли з дна річки ворожий танк, який затонув разом з екіпажем. Виявилось, що до демілітаризації ворожої техніки причетний місцевий пенсіонер - дід Петро.

На Полтавщині дід Петро потопив два російських танки, коли окупанти намагалися заїхати на територію області із Сумщини.

Як розповів боєць тероборони Полтавщини Руслан, допоміг дідові у цьому український прапор.

У березні на межі Полтавської та Сумської областей рятувальники та тероборона підняли з дна річки ворожий танк, який затонув разом з екіпажем. Виявилось, що до демілітаризації ворожої техніки причетний місцевий пенсіонер - дід Петро.

"Коли група рашиських танків проїжджала містком через річку, двигун одного з танків не запустився, і вони його кинули на тому березі. За час відсутності орків дід Петро закріпив на ворожому танку український прапор та підпалив міст. Коли повернулися окупанти та побачили на іншому березі "український танк" то почали в паніці його розстрілювати з чотирьох інших танків, знищивши повністю", - розказав військовий Руслан.

Далі окупанти вирішили переїхати міст через річку Псел, але перший їхній танк відразу ж упав у воду і затонув разом з екіпажем.

В результаті один український дід знищив два російських танки.

Це не перша історія, коли літні люди допомагають ЗСУ нищити окупантів.

Так, як писав УНІАН, раніше 78-річний мешканець міста Баштанка Миколаївської області, якого через вік не взяли до Тероборони, підпалив установку "Град" окупантів.

А інший дід-кримінальний авторитет украв у російських військових форму й печиво з танка, який стояв на його подвір'ї.

"Цей "дід" 20 років відсидів у містах позбавлення волі. Форму РФ, сухпайки та документи офіцера викрав з танка, який стояв в нього на подвір'ї", - йдеться в описі до ролика.

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