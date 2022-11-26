Президент наголосив, що Україна ніколи не віддасть своєї свободи.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи черговий ракетний удар країни-терориста по Дніпру, наголосив, що Росія відповідатиме за всі страждання українців.

Глава держави зазначив, що внаслідок цього обстрілу було зруйновано будинки цивільних мешканців, постраждали люди.

"Дніпро. Чергові російські ракети по мирному українському місту... Державі-терористу вже давно слід було усвідомити: ми ніколи не віддамо своєї свободи. А за всі страждання, які вона принесла на нашу землю, обов’язково доведеться відповідати. Перед судом та історією", - наголосив президент.

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Ракетний удар росіян по Дніпру

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, Росія завдала ракетного удару по Дніпру. За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченко, за допомогою до медиків звернулося 13 постраждалих, з них чотирьох госпіталізували.

Як повідомила пізніше радник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко, внаслідок ракетного удару по Дніпру до 10 приватних будинків зруйновані вщент, майже 20 - пошкоджені.

За її словами, від ракетного удару постраждав житловий сектор у двох районах міста.

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