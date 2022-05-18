Нею керують українські військові та розвідники.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що евакуація наших героїв з "Азовсталі" триває.

Про це він сказав у відеозверненні.

Розповідаючи, про сьогоднішню телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, Зеленський сказав, йшлося про шостий пакет санкцій, які готуються в ЄС, переговорний процес з Росією та евакуацію наших героїв з "Азовсталі".

"Евакуаційна місія триває і нею керують наші військові і розвідники. Залучені найбільш впливові міжнародні посередники",- сказав Зеленський.

Також розповів, що з Макроном предметна була розмова про наші євроінтеграційні кроки і розгляд української заявки на отримання статусу кандидата на вступ в ЄС.

Зеленський зазначив, що під час сьогоднішньої розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем передусім йшлося про оборонну підтримку України, нашу взаємодію на рівні Євросоюзу.

"Продовжую збирати якнайбільшу міжнародну аудиторію для України, щоб нашу державу підтримували на всіх рівнях і щоб на всіх рівнях тиснули на Росію. Інформаційний тиск, дипломатичний, а також культурний - ось що нам треба. Щоб як і в часи другої світової війни боротьба за свободу могла спиратися, зокрема, і на силу мистецтва", - зазначив Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні під час церемонії відкриття Каннського кінофестивалю нагадав, що потрібно відкрито сміливо захищати свободу і боротися з диктатурою.

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