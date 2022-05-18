Наша протиповітряна оборона і протидиверсійні заходи стають все міцніші.

Ракетними ударами по Україні Росія хоче компенсувати свої провали на Сході та Півдні.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

Він зазначив, що сьогодні день почався доволі із "серйозної комбінації російських ударів по Україні". При цьому нагадав про ракетний обстріл Львівської області, Сумщини, Чернігівщини, авіаудари в Луганській області.

Він зазначив, що була специфічна диверсійна активність в прикордонних районах України.

"Усе це не просто створення напруги для нашої держави, не просто випробовування наших сил. Це свого роду спроба компенсації російської армії за серію провалів на Сході і Півдні нашої країни", - сказав Зеленський.

За його словами, окупанти не можуть продемонструвати успіх загальновійськовими діями на тих напрямках, де пробують наступати і тому намагаються показати успіх за рахунок своїх ракет та іншої активності.

"Але також безрезультативно. Ці удари, як і багато попередніх, кардинально нічого не змінюють. Тим більше, що наша протиповітряна оборона і протидиверсійні заходи стають все міцніші",- наголосив президент України.

Раніше мер Львова Андрій Садовий пояснив, чому Росія завзято атакує місто.

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