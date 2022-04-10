Він зазначив, що у сучасному світі втечу за кордон чоловіків призивного віку під час війни неможливо приховати і перебування людини в той чи інший час буде відомо.

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що у ВРУ внесений проект закону, який передбачає покарання чоловіків призовного віку за відсутність під час війни на території нашої країни.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Відповідаючи на питання, щодо нелегально виїзду за кордон чоловіків призивного віку під час війни, Секретар РНБО зазначив, що депутатом ВР зараз внесений проект закону, який передбачає покарання за відсутність під час війни на території нашої країни.

"Повірте, ми розуміємо хто де знаходить і в який спосіб вони збираються повертатися, як вони будуть дивитися в очі і яка буде відповідальність... Хочу повідомити, що депутатом ВР зараз внесений проект закону, який передбачає покарання за відсутність під час війни на території нашої країни. Бо всі мали б повернутися люди, які мають призовний вік і мають, скажімо так, розуміння, що мали б повернутись до військоматів", - наголосив Данилов.

Секретар РНБО акцентував, що у сучасному світі, втечу за кордон чоловіків призивного віку під час війни неможливо приховати і перебування тої чи іншої людини в той чи інший час буде відомо.

"Я можу всіх заспокоїти і можу сказати, що у сучасному світі, це (втечу за кордон чоловіків призовного віку під час війни) неможливо приховати і перебування тої чи іншої людини в той чи інший час буде відомо… Мова іде про відомих людей, про олігархів, про депутатів колишніх чи цього скликання, цих людей не так багато, …відомих людей, які мали те чи інше відношення до багатьох процесів у нашій країні. Навіть, якщо вони в якийсь спосіб потрапили за кордон, це не значить, що вони не збираються повертатися. В них є наш паспорт, рано чи пізно війна закінчиться і буде розуміння хто де був у час, коли країні була потрібна допомога. І не обов’язково ЗСУ: нема можливості воювати у збройних силах, міг по іншому допомагати країні", - наголосив Данилов.

Раніше повідомлялося, що призов на строкову службу до української армії у квітні-червні 2022 року не проводитиметься.

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