З майбутньої відповіді має стати зрозуміло, чи Росія продовжує висувати ультиматуми, чи вона готова перейти до конструктивного обговорення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Росія досі не відповіла на пропозиції України стосовно міжнародного договору про гарантії безпеки для Української держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав на брифінгу у Варшаві, який транслювався прес-службою МЗС у соціальній мережі Facebook.

"Ні, повноцінні відповіді ми ще не отримали на ті пропозиції, які були озвучені в Стамбулі. Ми бачимо певні публічні коментарі, які лунають від російських офіційних осіб. Але ми чекаємо на повноцінну формальну відповідь Росії", - заявив Кулеба.

За словами міністра, "з цієї відповіді стане зрозуміло, чи Росія продовжує говорити мовою ультиматумів прямо або закамуфльовано, чи вона все-таки перейшла до конструктивного обговорення порядку денного і пошуку взаємоприйнятних рішень".

Як повідомляв УНІАН, 29 березня у турецькому Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ.

Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Голова фракції "Слуга народу", член делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що серед гарантів офіційний Київ бачить країни-члени Ради безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з РФ, заявив, що українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни. За його словами, Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу до військово-політичних союзів.

Водночас, за словами Чалого, у договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України до Євросоюзу.

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