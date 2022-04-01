Переговори України та Російської Федерації продовжилися в онлайн-форматі.
Про це журналістам повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, сторони про це офіційно заявили.
"Переговори продовжилися в онлайн-форматі з підключенням робочих підгруп", - заявив Подоляк.
Переговори з Росією
Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Туреччині Київ офіційно представив свої пропозиції за новою системою гарантій безпеки для України.
Йдеться про позаблоковий статус в обмін на "гарантії безпеки" за участю РФ і ряду західних країн.
Член делегації Давид Арахамія уточнив, що сторони не підписували жодних документів.
У Британії заявляли, що Росія використовує переговори для перегрупування військ, щоб піти на другий наступ.