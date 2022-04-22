Окупанти використовували в якості прикриття будинки мирних жителів, однак це їх не врятувало.

Підрозділи Національної гвардії України "ювелірно" знищили ворожу бронетехніку в Рубіжному. Окупанти використовували в якості прикриття будинки мирних жителів, однак це їх не врятувало.

Відео знищення окупантів показали в Facebook Бригади швидкого реагування Національної гвардії України.

На кадрах видно, що ворожа техніка, що стояла у дворі житлового будинку, відразу вибухнула і загорілася.

"Ворожі війська позбавили людей спокійного життя і житла, щоб потім використовувати їх стіни як прикриття. Але це не заважає українським воїнам перетворювати машини вбивств на металобрухт. Слава героям України, які ведуть бої за Рубіжне!"- зазначили в Нацгвардії.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за 57 днів війни проти України Росія втратила близько 21 200 осіб особового складу. Також українські захисники знищили 838 танків і 153 вертольоти окупантів. Крім того, загарбники залишилися без 2162 одиниць бойових броньованих машин, 397 артилерійських систем, 138 одиниць реактивних систем залпового вогню і 69 засобів ППО.

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