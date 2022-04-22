Загальні бойові втрати російських загарбників серед особового складу вже перевищили 21 тисячу осіб.
Як сповіщає Генеральний штаб ЗСУ, з 24 лютого по 22 квітня втрати окупантів орієнтовно склали:
- особового складу - близько 21200 осіб ліквідовано;
- танків ‒ 838 одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 2162 одиниці;
- артилерійських систем – 397 одиниць;
- реактивний систем залпового вогню –138 одиниць;
- засоби протиповітряної оборони - 69 одиниць;
- літаків – 176 одиниць;
- гелікоптерів – 153 одиниць;
- автомобільної техніки - 1523 одиниць;
- кораблі/катери - 8 одиниць;
- цистерн з паливно-мастильними матеріалами - 76 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 172 одиниці;
- спеціальна техніка - 27 одиниць;
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4 одиниці.
Як писав УНІАН, президент США Джо Байден констатував, що російський диктатор Володимир Путін не зміг реалізувати свої загарбницькі амбіції української території.
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається зупинятися 9 травня. Він поставив перед військом головну мету та очікує її досягнення.
"Ми свідомі до того, що Путін зупинятися не збирається. Ні 9 травня, ні 10, ні 20. Завдання Путіна, яке він поставив перед своїми військовими, доволі просте - знищення нашої держави. Інших завдань у них немає", - заявив Данілов.
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