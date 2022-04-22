Понад 2 тисячі бойових броньованих машин ворога знищені в Україні.

Загальні бойові втрати російських загарбників серед особового складу вже перевищили 21 тисячу осіб.

Як сповіщає Генеральний штаб ЗСУ, з 24 лютого по 22 квітня втрати окупантів орієнтовно склали:

особового складу - близько 21200 осіб ліквідовано;

танків ‒ 838 одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 2162 одиниці;

артилерійських систем – 397 одиниць;

реактивний систем залпового вогню –138 одиниць;

засоби протиповітряної оборони - 69 одиниць;

літаків – 176 одиниць;

гелікоптерів – 153 одиниць;

автомобільної техніки - 1523 одиниць;

кораблі/катери - 8 одиниць;

цистерн з паливно-мастильними матеріалами - 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 172 одиниці;

спеціальна техніка - 27 одиниць;

пускові установки ОТРК/ТРК - 4 одиниці.

Як писав УНІАН, президент США Джо Байден констатував, що російський диктатор Володимир Путін не зміг реалізувати свої загарбницькі амбіції української території.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається зупинятися 9 травня. Він поставив перед військом головну мету та очікує її досягнення.

"Ми свідомі до того, що Путін зупинятися не збирається. Ні 9 травня, ні 10, ні 20. Завдання Путіна, яке він поставив перед своїми військовими, доволі просте - знищення нашої держави. Інших завдань у них немає", - заявив Данілов.

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