Також там нарощується командне управління.

Російські загарбницькі війська розгортають елементи наступального угруповання на сході України.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 12.00 у соціальній мережі Facebook.

"Командування противника, з метою підготовки до проведення наступальної операції на сході України, здійснює розгортання елементів оперативної побудови наступального угруповання та нарощує систему управління. Окупаційні війська проводять перегрупування та намагаються покращити тактичне положення на окремих напрямках на півдні України. Триває формування та переміщення додаткових підрозділів Російської Федерації для участі у бойових діях на території України", - наголошується у повідомленні.

Крім того, спостерігається переміщення підрозділів східного військового округу та повітряно-десантних військ з території Білорусі до РФ. Зокрема, переміщення озброєння, військової техніки та особового складу здійснюється залізничним транспортом і повітряним шляхом.

При цьому, за наявною інформацією, окремі підрозділи 35-ї загальновійськової армії (Білогірськ) та 36-ї загальновійськової армії (Улан-Уде) східного військового округу розміщені у районах населених пунктів Речиця та Ямполь (Гомельська область Білорусі).

"Одночасно противник завершує перегрупування та заміну підрозділів, що втратили наступальні спроможності, з метою відновлення активних наступальних дій", - йдеться у повідомленні.

Крім того, для уточнення позицій підрозділів Збройних сил України противник проводить розвідку в районі населеного пункту Барвінкове із застосуванням БПЛА, також намагається відновити міст через річку Сіверський Донець в районі міста Ізюм. Поблизу населеного пункту Бражківка ворог провів розвідку боєм, успіху не мав, відійшов на раніше займані рубежі.

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