Зокрема, українські бійці запобігли швидкому перекиданню близько 20 тисяч російських військових на інші напрямки.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр наголошує, що захисники Маріуполя не дали російським окупантам створити умови для оточення підрозділів Об'єднаних сил і захоплення Запоріжжя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Маляр сказала на брифінгу у Києві.

Вона наголосила, що українські захисники Маріуполя повністю виконали своє бойове завдання.

"Завдяки обороні, які здійснюють оборонці Маріуполя, було недопущено перекидання противником угруповань - близько 20 тисяч особового складу. Противник не зміг їх перекинути на інші регіони, і таким чином противнику не вдалось швидко захопити Запоріжжя, противнику не вдалося створити умови для оточення Об'єднаних сил, і головне - що оборона Маріуполя дала нам критично важливий час для створення оборонних рубежів, формування резерву та інших дуже важливих дій воєнної операції", - наголосила Маляр.

Також вона зауважила, тема порятунку захисників Маріуполя є надзвичайно чутливою.

"І це означає, що ми не можемо поширювати інформацію про її деталі, оскільки будь-яка інформація може зашкодити цьому процесу", - сказала Маляр.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку окупованого Новоазовська.

Згодом командир "Азову" Денис Прокопенко заявив, що "задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу".

Сьогодні, 17 травня, у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату оборонців Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Для повернення їх додому планується обмін.

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