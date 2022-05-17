Заступник міністра оборони України сподівається, що їх вдасться повернути на підконтрольну територію України.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр наголошує, що іншої формули порятунку українських захисників Маріуполя, аніж та, яка використовується зараз, немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Маляр сказала на брифінгу у Києві.

За її словами, головне питання зараз – це операція з порятунку українських бійців, які захищають Маріуполь.

Вона нагадала, що в рамках першого етапу операції 53 важкопоранених українських військових було евакуйовано до окупованого Новоазовська, а 211 військових, які перебувають у задовільному стані, були евакуйовані в окуповану Оленівку.

"Операція буде проводитися до повернення цих осіб на підконтрольну Україні територію. Так само ми повідомляли, що військова деблокада, на жаль, неможлива у цій ситуації, і іншої формули порятунку, ніж та формула, яка використовується зараз, не може у цій ситуації. Це був єдиний вихід", - наголосила Маляр.

Вона уточнила, що для подальшого повернення українських захисників Маріуполя потрібна процедура обміну.

Також заступник міністра сказала, що українській владі відома кількість українських військових, які досі залишаються на заводі "Азовсталь".

"Ми розуміємо обсяги операції порятунку, але це теж чутлива інформація, і вона не розголошується до завершення самої операції порятунку", - сказала Маляр.

Вона зазначила, що некоректно робити припущення про те, які шанси врятувати українських військових звідти.

"Це так само як некоректно відповідати на питання, коли закінчиться війна. Це процес і у цьому процесі дуже багато складових, які фактично щохвилини можуть цей процес змінювати. Тому єдине, що тут можна сказати, що українська держава робить все можливе і неможливе для того, щоб врятувати українських військових. Ми пишаємося ними і вони наші герої", - додала Маляр.

За її словами, усі сценарії і пропозиції, які лунали у публічному просторі щодо порятунку українських військових, намагалися використати.

"Ми сподіваємося, що ця операція з порятунку завершиться добре", - підкреслила Маляр.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня з "Азовсталі" до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених бійців "Азова". Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для повернення їх додому планується обмін.

У державній думі РФ готують закон про заборону обміну українських бійців із загону особливого призначення "Азов", яких вивезли з Маріуполя.

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