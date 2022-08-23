Гроші підуть на фінансування контрактів на постачання дронів, озброєнь та іншого обладнання.

США на День Незалежності України, 24 серпня, оголосять про виділення рекордного пакета військової допомоги на $3 мільярди.

Про це повідомляє AP з посиланням на неназваних офіційних осіб.

За словами співрозмовників, кошти підуть на фінансування контрактів на постачання дронів, озброєнь та іншого обладнання. Однак не виключається, що протягом року вони ще не з'являться на полі бою.

Гроші також підуть на навчання і оснащення українських військових, щоб забезпечити їхню боєздатність "на довгі роки".

Зазначається, що цей пакет військової допомоги відрізняється від попередніх. Нове фінансування значною мірою спрямоване на те, щоб допомогти Україні зміцнити оборонну позицію в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Водночас попередні пакети були зосереджені на більш нагальних потребах України в зброї і боєприпасах.

Як раніше повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц також анонсував додаткові поставки зброї в Україну на 500 мільйонів євро.

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