Українські воїни добряче "підкоротили" ряди супротивників за добу.

За минулу добу втрати Росії в Україні серйозно зросли й перетнули нову психологічну позначку - тепер вони становлять понад 348 тисяч осіб.

Упродовж доби ліквідовано 1 140 ворогів (загальне число - приблизно 348 300 осіб), повідомив у вівторок, 19 грудня, Генеральний штаб Збройних сил України. За його даними, знищено також 15 танків супротивника, 19 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, девять дронів оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета й один засіб протиповітряної оборони.

Крім того, ліквідовано дві одиниці спецтехніки та 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Нагадаємо, загальні втрати ворога на 18 грудня 2023 року становили 347 160 окупантів.

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Як повідомляв УНІАН, минулої доби найбільше атак окупанти проводили на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. За даними Генштабу, ситуація на фронті дуже напружена, протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку дуже гаряче - українські захисники відбили 21 атаку противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також зазначалося, що українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що загарбники хочуть наступати на одне з міст під Бахмутом, а потім рушити далі.

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