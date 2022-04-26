У дітей загинули батьки після бомбардування Маріуполя.

Двох дітей, яких росіяни примусово вивезли з Маріуполя, повернули їхнім родичам.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Від початку війни 12-річна Кіра Обедінська перебувала з батьком у Маріуполі. Маму вона втратила ще до вторгнення Росії. Її батько, багаторазовий чемпіон України з водного поло Євген Обедінський, загинув 17 березня внаслідок потрапляння снаряду в їхній будинок. Дідусь Кіри хотів повернути дитину та встановити над нею опіку.

Рашисти викрали Кіру, коли її намагалися евакуювати з Маріуполя разом з іншими місцевими жителями. Під час спроби покинути місто Кіра отримала поранення через вибух міни. Після цього дівчинку забрали представники збройних сил РФ і вивезли на підконтрольну їм територію окупованого Донбасу.

Наразі Кіра разом із дідусем перебувають у Києві. Де Кіра була до 26 квітня, рідні не знають.

Також бабуся 9-річного Іллі Матвієнка, мама якого загинула під час бомбардування Маріуполя, змогла дочекатися повернення онука, якого вивезли росіяни. Бабуся залишилася єдиною родичкою дитини й хотіла встановити опіку над Іллею.

"Щиро радіємо разом із родинами, що після всього, що довелося пережити, діти нарешті змогли повернутись у рідні сім'ї", – йдеться в повідомленні омбудсмена.

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