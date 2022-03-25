Джонсон зазначив, що Путін не може підпорядкувати собі Україну.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сумнівається, що президент РФ Володимир Путін, який напав на Україну, може зупинитися.

Про це британський прем'єр заявив в ефірі BBC Newsnight. На його думку, глава Кремля подвоїв ставку і хоче вчинити з українськими містами, як з Грозним, який був повністю зруйнований на початку 2000-х внаслідок ракетних і авіаударів.

"Я думаю, що Путін збирається зробити з українськими містами, те ж, що він зробив з Грозним", - заявив Джонсон.

При цьому він зазначив, що Україна, на яку напала РФ, все-таки переможе, але це не буде легко.

"У якомусь сенсі Путін вже зазнав поразки, тому що він буквально не мав уявлення, що українці збираються чинити опір. Він абсолютно неправильно розумів, що таке Україна. Він не може підпорядкувати собі Україну, в цьому сенсі він не може перемогти", – заявив Джонсон.

Крім того, Джонсон вважає, що погрози Путіна про застосування ядерної зброї – це лише спосіб відвернути увагу від того, яке озброєння і як саме російські війська застосовують в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Борис Джонсон заявив, що президент РФ Володимир Путін "вже переступив межу варварства". "[Заходу] не слід вагатися, а йти далі в посиленні санкцій і наданні додаткової оборонної військової допомоги Україні", - заявив він.