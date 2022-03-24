Джонсон не впевнений, що Путін хоче миру.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Україна у війні з Росією "безумовно, може перемогти".

Про це він сказав в інтерв'ю BBC у програмі Newsnight.

"Я не думаю, що це буде легко", говорить Джонсон. - У певному сенсі Путін вже зазнав невдачі й програв, тому що він буквально поняття не мав, що українці всі піднімуться на опір, який вони показують зараз, і він абсолютно неправильно зрозумів, що таке Україна. Не знищивши Україну як націю, він зміцнив її. Він не може підпорядкувати Україну. Він не може перемогти в цьому сенсі".

Джонсон також сказав, що він "не оптимістичний" у питанні, чи хоче Путін миру.

"Я думаю, що він вирішив подвоїти ставку і спробувати "грознифікувати" українські міста-мільйонники, як він завжди намагався робити, і я думаю, що це трагічна помилка", - сказав він.

Раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ заявили, що в російських окупаційних військах проводиться пропагандистська робота, щоб завершити війну проти України до 9 травня.

До цього радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповідав, що Путін розраховував захопити Україну за три дні, проте плани президента РФ розбилися, і тепер він встановив нові терміни "перемоги" - до 7 травня.