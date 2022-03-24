Лондон надасть Україні нових 6 тисяч ракет для оборони, а також 25 мільйонів фунтів фінансової підтримки ЗСУ.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосить про великий новий пакет підтримки для України на неформальному саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та на зустрічі лідерів країн "Великої сімки" у Брюсселі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Зокрема, Джонсон на зустрічах лідерів країн НАТО і G7 наполегливо закличе союзників забезпечити українців засобами для продовження самозахисту.

Водночас, Британія надасть нових 6 тисяч ракет для оборони, серед яких буде протитанкова та інша зброя вибухової дії, а також 25 мільйонів фунтів фінансової підтримки Збройних сил України.

Так, це більше ніж удвічі збільшує оборону летальну допомогу з боку Британії до понад 10 тисяч ракет у додачу до 400 млн фунтів, які британський уряд зобов'язався виділити на гуманітарну і економічну допомогу.

Очікується, що на зустрічах у Брюсселі лідери обговорять довготермінову військову, дипломатичну і гуманітарну підтримку для України та зміцнення заходів проти Росії.

Джонсон закликає міжнародну спільноту дотримуватися обраного курсу щодо України та виступати проти тиранії.

"Через місяць після початку повномасштабної війни міжнародна спільнота стоїть перед вибором. Ми можемо зберегти вогонь свободи живим в Україні або ризикуємо, що він погасне в Європі та світі", – наголосив Борис Джонсон, передає CNN.

Крім того, британський прем'єр розповість про намір співпрацювати з партнерами для нарощування оборонного потенціалу України, включаючи враження цілей на далекій відстані та розвідку.

Ще 4,1 млн фунтів буде виділено для BBC World Service для боротьби з дезінформацією в Росії і Україні, а також нову фінансову підтримку для розслідування воєнних злочинів Міжнародним кримінальним судом.

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