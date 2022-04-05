США і їхні союзники повинні збільшити військову допомогу, надавши важку бойову техніку, зазначив Кларк.

Колишній командувач НАТО Веслі Кларк попередив, що справжньою ціллю Путіна є встановлення "повного контролю над Східною Європою", аби зруйнувати західний воєнний альянс.

Про це він розповів в ефірі CNN.

"Він хоче Україну. Він хоче країни Балтії. Він хоче повний контроль над Східною Європою. Він хоче зруйнувати НАТО і щоб США пішли", - висловився військовий.

На думку Кларка, нині російський президент тільки вдає, що йому потрібна лише Україна, щоб змусити Захід "емоційно і морально роззброїтися".

Він також закликав США та їхніх союзників по НАТО збільшити військову допомогу Україні, в тому числі надати винищувачі: "Україна – це просто поточне поле битви. Але якщо українці переможуть Росію на цьому полі бою, все зміниться. Тому найкращий спосіб захистити НАТО, найкращий спосіб захистити міжнародну систему – це надати Україні ту допомогу, яка їй потрібна, яка дозволить їй впоратися з Росією на полі бою".

Кларк зауважив, що США постійно допомагали "країнам, які не були готові воювати", водночас навички та освіта українських захисників нічим не поступаються американському війську.

"Вони так само хороші технічно, як і ми. Ми даємо їм нашу сучасну зброю – і вони її можуть використати усю протягом 24 годин", - пояснив екс-командувач НАТО.

Наступного разу російські війська спробують захопити Дніпро, вважає Кларк. Таким чином, путінські війська зможуть відрізати ЗСУ на Донбасі біля ОРДЛО.

Для відбиття такого наступу й потрібна важка бойова техніка – набагато більше того, що постачають США.

"Не "Джавеліни", не "Стінгери" - вони підходять для захисту міст. Їм потрібні танки, їм потрібна мобільна артилерія, їм треба багато боєприпасів, їм потрібне паливо, їм потрібен ремонт. У нас цього всього немає", - зазначив Кларк.

Але, підкреслив він, це все можуть надати союзники по НАТО у Східній Європі.

Генштаб повідомляє, що росіяни продовжують перегруповувати війська і техніку для подальших боїв на Донбасі з метою захоплення всього регіону.

На думку Білого дому, Путін, таким чином, спробує отримати хоч якусь перемогу на тлі провалу у наступі на Київ.

Російсько-українська війна, сказав радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, може тривати багато місяців і довше.

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