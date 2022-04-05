Окупанти зосередяться на спробах захопити ширші межі Луганської й Донецької областей, щоб "замаскувати" попередні військові невдачі.

Росія змінює плани щодо України та готується до нової фази війни. Вона може тривати кілька місяців й довше.

Про це заявив радник американського президента Джейк Салліван на брифінгу.

Салліван зазначив, що зараз Росія зосереджує сили для спроб атакувати українські війська в Донецькій та Луганській областях. Ймовірно, загарбники продовжуватимуть блокування Миколаєва та наступ на Харків.

За словами посадовця, війська РФ передислоковуються з півночі України до Донбасу. Ймовірно, окупанти розгорнуть там додаткові батальйонні тактичні групи з десятків тисяч солдатів.

У США прогнозують, що Росія зосередиться на спробах захопити ширші межі Луганської й Донецької областей, щоб "замаскувати" попередні військові невдачі.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися на територію української держави.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, розташовані в різних куточках України, зокрема, Київ, Харків, Одесу, Херсон, Чернігів та Маріуполь.

Низка країн Заходу покарали РФ за широкомасштабну агресію проти України - запровадили нові санкції.

Україна просила західних партнерів закрити її небо, однак поки її прохання не задовольнили.

В РНБО заявили, що Російська Федерація готується до затяжної війни в Україні.

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