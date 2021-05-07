У "Слузі народу" подібні висловлювання назвали залякуванням.

Після липня поточного року виникне висока ймовірність російського вторгнення до України.

Про це розповів колишній радник президента РФ Путіна Андрій Ілларіонов в ефірі ток-шоу "Право на владу".

У зазначений ним термін, за його словами, закінчаться маневри НАТО в Європі і, можливо, буде добудовано "Північний потік-2".

"А найбільш висока ймовірність - не гарантія, але ймовірність - виникає під час проведення маневрів "Захід-2021". Але я б ще хотів звернути увагу на місце: досить ймовірно, це Північна Таврія. Це місце, де проходить русло Північно-Кримського каналу, який йде в Крим. Вже неодноразово російська сторона розгортає пропагандистську кампанію щодо гуманітарної катастрофи, яка розвивається в Криму через те, що туди не надходить вода. Ця територія - її досить легко зайняти, і потім її дуже легко утримувати", - говорить Ілларіонов.

Він зазначив, що"це може забезпечити прісною водою Крим, там розташована Південно-Українська атомна електростанція і ряд інших електростанцій, які сьогодні забезпечують третину електроенергії України".

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"Крім того, самий захід - це Кінбурнська коса, у якій відбувалося чимало битв в 18-19 століттях. Якщо там виявляться війська окупантів, тоді весь Дніпровсько-Бузький лиман виявиться замкнутим. І тоді два найбільших порти України - Херсон і Миколаїв - разом з суднобудівними і судноремонтними заводами зупиняться. Якщо ж агресор зробить те, про що пишуть російські ЗМІ, а саме захопить 80-кілометрову смугу від Очакова до Одеси, то це реальна загроза втрати Україною виходу до Чорного моря", - додав екс-радник Путіна.

Реакція влади

Присутня в студії нардеп від "Слуги народу", голова підкомітету з державної безпеки і оборони парламентського комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки Ірина Верещук назвала подібні висловлювання залякуванням.

"Я вважаю, що це іррелевантна подача інформації. Якби тут серед нас був уповноважений Міноборони або ЗСУ, який би міг зараз пояснити людям, які проживають на південному напрямку, які хвилюються і чують такі слова і таку подачу інформації, тоді б я вважала, що це дискусія. Зараз це виглядає як елемент пропаганди", - заявила вона.

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Автор: Юрій Годован