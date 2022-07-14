Системи HIMARS наразі використовують точково, оскільки їхня кількість поки не може покрити фронт на півтора десятка тисяч кілометрів.

Для контрнаступу українських військ на Донбасі необхідна значно більша кількість систем залпового вогню HIMARS, які допоможуть знищити російські засоби протиповітряної оборони, а також активна підтримка авіації.

Про це заявив заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, пише ТСН.

Він зазначив, що системи HIMARS наразі використовують точково, оскільки їхня кількість поки не може покрити фронт на півтора десятка тисяч кілометрів.

"Якби у нас їх було кілька десятків, то, очевидно, на Донбасі російський наступ вже би зупинився повністю, бо вже фізично було б знищено не тільки командні пункти і склади з боєприпасами, але й протиповітряну оборону. В цих умовах українська авіація могла би допомагати нашим військам, тобто були би знищені всі передові позиції росіян, які намагаються штурмувати українську оборону", - сказав Самусь.

За його словами, концентрація таких далекобійних систем залпового вогню є критично важливою для контрнаступу.

"Та ж сама ситуація й щодо контранаступу на півдні. Для того, щоб він був інтенсивним і успішним потрібна підтримка української авіації, а це потребує знищення протиповітряної оборони", - зауважив Самусь.

Нагадаємо, раніше в Росії почалася паніка через ефективність HIMARS. За словами військового експерта Сергія Кузана, більше ніхто в світі не купить російські протиракетні системи, адже ні С-300, ні С-400 не здатні перехоплювати HIMARS.

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