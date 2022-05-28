Наголошується, що рашисти зазнали втрат і вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.

Збройним силам України вдалося відкинути російських окупантів на раніше зайняті позиції в районах Луганської області. Пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, але проїзд між містами зберігається.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

"У росіян значні втрати і вони вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини", - написав Гайдай.

За його словами, Сєвєродонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі - дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої.

"Як наслідок, маємо пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький, яке місцеві часто називають "хутором", - уточнив Гайдай.

Крім того, є руйнування й в інших містах області: дев’ять будинків в Гірському, по чотири - в Золотому та Лисичанську, а також у смт Врубівка - 12, селі Оріхове - два.

Загалом, за минулу добу, за словами очільника області, відбито вісім атак ворога, знищено п’ять танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та чотири ворожих автомобілі. Підрозділи ППО знищили БПЛА типу "Орлан-10".

Раніше Гайдай заявляв, що українські військові можуть відійти з Сєвєродонецька. Такий крок може знадобитися для того, щоб уникнути оточення ворогом.

Як повідомляв УНІАН, окупанти почали наступ на Сєвєродонецьк і намагалися оточити українські підрозділи Сил оборони.

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 26 травня ворожа ДРГ проникла в готель "Мир", який розташований у віддаленому районі Сєвєродонецька.

Через кілька годин Керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що російську ДРГ вдалося вибити з готелю, але її члени продовжують спроби знову потрапити туди.

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