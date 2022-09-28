"Росія на плацдармі в районі Херсону дуже нагадує макаку, яка засунула руку у скриньку і схопила банан", - сказав Олег Катков.

Окупанти не зможуть вийти з плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області у повному складі - ЗСУ тримають на прицілі ворога за допомогою сучасних РСЗВ.

Про це головред Defense Express Олег Катков заявив телеканалу "Еспресо".

"Офіційної оновленої інформації від Генштабу не дуже багато. ОК "Південь" повідомляє про знищення значних сил. За останні декілька днів техніки знищено десь на повноцінну БТГ", - каже Катков.

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Він додав, що йде просування ЗСУ.

"РФ на плацдармі в районі Херсону дуже нагадує макаку, яка засунула руку у скриньку і схопила банан. Вона не може його відпустити, тому що інтелекту немає і жадібність заважає. В цілому, ситуація для ЗСУ майже ідеальна - ворог з цього плацдарму нікуди вже не дінеться у повноцінному складі", - вважає експерт.

За його словами, це дозволяє знищувати окупантів вельми ефективно далекобійними засобами ураження і вимотувати їхні ресурси.

"В цьому випадку, не треба жалітися, що на Півдні успіхи можуть бути менш масштабними, чим, наприклад, на Харківщині та в районі Лиману. Кожна з цих операційних зон виконує своє завдання і Південь вкрай вигідний є у тому стані, який є зараз", - зробив висновок Катков.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

29 серпня в ЗСУ підтвердили, що на півдні країни наші воїни розпочали контрнаступ. За даними британської розвідки, упродовж перших днів армія України змогла посунути лінію фронту.

25 вересня стало відомо, що ЗСУ в Херсоні вразили місце розташування Росгвардії.

27 вересня стало відомо, що в окупованому Херсоні були знищені й виведені з ладу сім ворожих вантажівок "Урал".

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