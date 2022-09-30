За його словами, цього контингенту не вистачить для захоплення регіонів.

Одним з найбільших викликів війни у зв'язку з мобілізацією в РФ може стати відкриття другого фронту з боку Білорусі. Зокрема, президент Росії Володимир Путін може знову спробувати напасти на Україну з півночі, залучивши, наприклад, 50-тисячний контингент.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь заявив, що така армія буде включати регулярні підрозділи РФ, мобілізованих росіян та білоруських військових.

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На думку експерта, цього контингенту не вистачить, щоб захопити якісь українські регіони, однак РФ може відкрити другий фронт, щоб відволікти Збройні сили України від півдня і сходу. Через це українським захисникам доведеться перейти від наступальних до оборонних операцій.

Самусь вважає, що білоруський лідер Олександр Лукашенко відмовився від цієї авантюри, усвідомлюючи наслідки для свого режиму, однак Путін продовжить тиснути на нього.

Роль Білорусі у війні з Україною

Лукашенко, лояльний до агресивної політики свого єдиного союзника Путіна, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну надав Кремлю у користування військові бази республіки. Саме з території Білорусі російські танки проривали кордон з Україною.

Крім того, з території Білорусі регулярно ведеться ракетний обстріл українських міст.

І хоч сам Лукашенко намагається заперечити факт військової співпраці з путінським режимом, на Білорусь, як і на Росію, накладені нові європейські санкції.

Водночас зараз регулярна білоруська армія не бере прямої участі у вторгненні в Україну. Москва продовжує вербувати на війну окремих білоруських "добровольців", організувавши їм навчання на території РФ.

Днями стало відомо про перекидання на аеродром "Барановичі" трьох російських винищувачів Су-30. Останні перельоти російських винищувачів між РФ і Білоруссю фіксували ще в кінці березня, коли літаки залишали білоруську територію.

За даними Головного управління розвідки, у Білорусі планують розмістити 20 тисяч мобілізованих із Росії.

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