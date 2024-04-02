Всі заяви окупаційної адміністрації про начебто несправність – "це традиційна брехня російської пропаганди і влади".

За атакою на об’єкти військової інфраструктури в окупованому Севастополі стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Як повідомляє LIGA.net з посиланням на джерело в розвідці, об'єкт, проти якого вона була спрямована, – виведений з ладу.

"Успішна операція. Об'єкт, який був задіяний у живленні військової інфраструктури, виведений з ладу", – зазначило джерело.

Співрозмовник наголосив, що всі заяви окупаційної адміністрації про начебто несправність – "це традиційна брехня російської пропаганди і влади".

"Зрештою, ми це спостерігаємо навіть тоді, коли є об'єктивні підтвердження, зокрема фото чи відеодокази успішності тих чи інших операцій. Вони все одно намагаються все заперечувати", – зазначив він.

Джерело додало, що навіть місцеве населення розуміє, що така інформація – це неправда.

Атака на Севастополь 2 березня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму підірвали електропідстанцію. Місцеві пабліки писали, що вночі жителі міста на тимчасово окупованому Росією півострові чули вибухи, після чого в одному з районів Севастополя зникло світло.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв оголосив, що все це було "коротке замикання":

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