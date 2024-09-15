Воїни показали фрагменти кількох місій у Курській області під час операції Сил оборони.

Підрозділ UA_REG TEAM, до якого входять спецпризначенці 8-го полку Сил спеціальних операцій, показав бої у Курській області.

Відео з'явилося у Telegram-каналі підрозділу. Бійці показали фрагменти кількох місій на Курщині, зокрема захоплення супербліндажа з великою кількістю "кадирівців" та строковиків РФ.

"Естетика нашої молодості. Приємного перегляду", - прокоментували бійці.

Ситуація в Курській області: останні новини

Напередодні в РНБО повідомили, що російські війська не виконають наказ Путіна до жовтня відбити у ЗСУ території Курської області РФ. Водночас він додав, що велика кількість росіян у Курській області зараз у жахливій ситуації.

За словами військового Кирила Сазонова, бойові дії в Курській області є дуже динамічними, а підрозділи української армії та противник діють на різних локаціях неочікувано щодо один одного.

Експерт Андрій Крамаров зазначив, що в Курській області РФ є найбільш слабкі місця, з яких росіяни теоретично мають почати вибивати українські підрозділи.

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