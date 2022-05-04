Всі вони прибули до Запоріжжя.

Сьогодні, 4 травня, в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Сьогодні в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони щойно прибули до Запоріжжя. Ще одна наша маленька перемога", - зазначила вона.

Міністр подякувала працівникам ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а також працівникам гуманітарної колони - водіям та співробітникам ДСНС.

"Маріупольська гуманітарна операція триває", - наголосила Верещук.

Нагадаємо, що 3 травня у Запоріжжя на п'яти евакуаційних автобусах прибули 156 цивільних, евакуйованих 1 травня з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

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