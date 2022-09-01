Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликала мешканців низки регіонів евакуюватися до початку холодів.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук не радить людям, які евакуювалися з найбільш небезпечних територій України, планувати повернення додому до весни.

Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону 31 серпня, відповідаючи на питання про те, якщо тепло або електрика будуть повернуті в регіони, з яких евакуювали людей, чи буде населення передислоковане назад в свої домівки або до весни людям не радять планувати повернення.

"Не раджу. І всіляко закликаю евакуюватися до початку холодів. Донецька область, Херсонська, Запорізька, Харківська - частина. Хто може, давайте будемо помаленьку планово переїжджати. Переживемо зиму і, дасть Бог, навесні будемо уже говорити про повернення", - акцентувала Верещук.

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Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції зауважила, що рішення на рівні держави щодо обов'язкової евакуації було прийнято лише для Донецької області. Щодо інших областей, де тривають постійні обстріли і неможливо відремонтувати водопостачання та газопостачання, то влада на місцях аналізує ситуацію та розглядає питання щодо часткової евакуації.

"Щодо обов’язкової евакуації, рішення на рівні держави прийнято лише по Донецькій області. Інші області зараз аналізують і розглядають питання часткової, окремих районів, евакуації, де йдуть невпинні обстріли, де неможливо відремонтувати водопостачання, газопостачання. Остаточне слово за адміністрацією, керівництво ОВА аналізує ризики, вони мають при своїх штабах комісії спеціальні, які колегіально розглядають питання поточні, а також прогнозують як буде виглядати ситуація у майбутньому. І лише тоді, коли вони мають таке рішення, вони звертаються письмово до уряду, і уряд або приймає рішення про обов’язову евакуацію, або ні", - акцентувала Верещук.

Вона додала, що тільки повернулася з Миколаївщини, де вкрай складна ситуація з водопостачанням.

"До прикладу, Миколаїв досі без води, їм дуже важко. Вони шукають усі шляхи. На Миколаївщині важко відновити водопостачання. Люди стоять у чергах, щоб отримати воду. Дякую волонтерам і усім міжнародникам, хто допомагає. Але ж узимку, як ви розумієте, буде ще важче", - сказала Верещук.

Нагадаємо, 27 серпня Ірина Верещук повідомила, що рішення про обов'язкову евакуацію приймається у відповідь на звернення місцевих ОВА.

За словами Ірини Верещук, на сьогодні небезпечними можуть бути лише окремі частини Харківської, Миколаївської та Запорізької областей. Саме з цих окремих районів, можливо, буде організована обов’язкова евакуація - така ж, як триває з Донеччини.

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