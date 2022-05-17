Думський комітет з питань оборони підготує відповідне протокольне доручення.

У Держдумі РФ хочуть заборонити обмін військових полку "Азов", який тримав оборону Маріуполя.

Про це заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін на засіданні у вівторок, 17 травня.

"Нацистські злочинці не повинні підлягати обміну, ми повинні робити все для того, щоб вони постали перед судом", - заявив він.

Володін доручив думському комітету з питань оборони підготувати відповідне протокольне доручення.

Цю заяву Володіна члени Думи, очікувано, підтримали оплесками.

Евакуація військових з "Азовсталі": що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку Новоазовська (територія "ДНР").

Згодом командир "Азова"Денис Прокопенко ("Редіс") заявив, що"для збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

Прокопенко також підкреслив, що жодне озброєння не працюватиме без професійно підготовлених військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії.

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку, для подальшого повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

Віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що вчора було евакуйовано понад півсотні поранених військових. Операція з порятунку українських військових з маріупольського заводу "Азовсталь" триває.

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