Прикривають основні сили: експерт оцінив роботу F-16 на фронті

Західні винищувачі можуть знищувати російські засоби ППО та РЕБ.

Під час сумісних польотів з іншими літаками, західні винищувачі F-16 в Україні виконують роль прикриття у якості винищувача. Про це в ефірі "Radio NV" розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

"Він багатофункціональний, але основна задача – завоювання переваги у повітрі та утримання повітряної ситуації під контролем. Здебільшого це прикриття ракетне та РЕБівське. F-16 прийшли з чудовими системами радіоелектронної боротьби, які просто тушать російську ППО", – сказав Світан.

Він додав, що західні винищувачі F-16 створюють можливість старим українським літакам виконувати свою роботу.

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"Здебільшого це штурмовики Су-25, фронтові бомбардувальники Су-24. F-16 дає можливість їм працювати безперешкодно над виконанням бойової задачі. Тому в комплексі F-16 виконує функцію прикриття основних сил, які завдають ракетно-бомбових ударів", – додав Світан.

F-16 в Україні: важливі новини

Напередодні журналісти Forbes повідомили, що українські винищувачі F-16 навчилися вистежувати російські засоби ППО. Зазначається, що для цього "не цілком характерного завдання", винищувачі використовують свої системи самозахисту.

За словами українського пілота F-16, після отримання цих літаків, російські пілоти намагаються уникати їх у прямих боях. Він також зазначив, що Україна задіює американські F-16 і французькі Mirage 2000-5 у ближчих боях і для тактичних ударів.

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