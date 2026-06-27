Зеленський підтвердив ураження військового заводу у Волгограді

Було зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території заводу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження російського військового підприємства "Титан-Барикади" у Волгограді українськими ракетами "Фламінго".

"Це великий промисловий комплекс, де ворог виготовляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок для ударів по наших людях. Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території заводу", - написав Зеленський у Telegram.

Президент підкреслив, що кожен російський оборонний об’єкт, який працює на війну проти України, є справедливою ціллю для далекобійних санкцій України.

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"Географія українських далекобійних санкцій постійно розширюється. І саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир був. Я вдячний кожному українському інженеру та воїну, які забезпечують нашу далекобійність", - зазначив глава держави.

Удар по заводу у Волгограді – що відомо

У ніч на 27 липня російський Волгоград атакували ракети, мешканці повідомляли про вибухи, а також про пожежу після прильоту. Було атаковано завод "Титан-Баррикади" – одне з ключових підприємств російського ВПК, яке випускає російські ракетні установки "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Ярс".

Крім того, завод виробляє важкі артилерійські системи великого калібру, морські артилерійські установки та берегові протикорабельні комплекси.

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