Створення умов для його переробки може приносити українській економіці мільярди гривень на рік і 2500 робочих місць.

Україна може заробити на металобрухті зі знищеної російської техніки до 7 млрд грн. Україна перетворила 15 000 одиниць російської броньованої техніки на джерело для близько 1 млн т металобрухту. Тільки на обліку управління відчуження та утилізації Міноборони накопичилося понад 12 000 тонн металобрухту. Понад 541 тонну з них - брухт із вмістом дорогоцінних металів, пише Forbes.

До кінця 2024 року на обліку Міноборони може опинитися 200 000 т брухту, однак через специфічну процедуру реалізації протягом останніх років відомство не передавало брухт на переробку, а тільки накопичувало його на своїх складах.

Якщо уряд не дозволить продавати залишки військового брухту на експорт, можна спробувати налагодити переробку в Україні. За підрахунками, це дозволить заробити на реалізації військового брухту близько 7 млрд грн і створити в Україні близько 2 000-2 500 нових робочих місць.

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Міноборони може реалізовувати накопичений на своїх складах металобрухт з чорних металів тільки із залученням уповноважених державних підприємств із затвердженого переліку уряду. В даний час управління співпрацює всього з трьома держкомпаніями: "Укроборонсервіс", "Укрспецторг" і "Черкаський автомобільний ремонтний завод".

Реалізовувати металобрухт з вмістом дорогоцінних металів - ще складніше: тільки через спеціалізованих приватних переробних підприємств, яких в Україні всього шість. А до етапу підписання договорів з Міноборони доходять тільки два: "Соляріс" і "Гіацинт".

Втрати російської техніки в Україні

Станом на сьогоднішній ранок втрати Російської Федерації у війні проти України становлять орієнтовно 328 760 осіб. Також наші захисники та захисниці знищили багато військової техніки. Зокрема, ворог втратив з початку повномасштабного вторгнення: танків - 5551; бойових броньованих машин - 10340; артилерійських систем - 7909; БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5954; автомобільної техніки та автоцистерн - 10361; спеціальна техніка - 1124.

У той же час кількість знищених вертольотів (324) і літаків (323), засобів ППО (600), РСЗВ (910),кораблів і катерів (22), а також підводних човнів (1) і крилатих ракет (1567) не змінилося.

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