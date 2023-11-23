Від вересня контактна група перейшла до формату "Рамштайн 2.0".

Від вересня поточного року формат роботи Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн", змінився. Він переорієнтувався на довгострокове стратегічне планування в питаннях посилення спроможностей нашої держави.

Про це заявив т.в.о. начальника Департаменту міжнародної оборонної співпраці Міноборони полковник Геннадій Коваленко на зустрічі за підсумками 17-го засідання у форматі "Рамштайн", повідомляє медіацентр Сил оборони України.

"Від вересня ми перейшли до формату "Рамштайн 2.0". "Рамштайн 2.0" — це перехід від задоволення нагальних потреб (quick needs) до більш системної, планової та довгострокової роботи", – пояснив він.

Відео дня

Такий формат засідань передбачає стратегічне довготривале планування підтримки України у рамках чинних "коаліцій спроможностей". Йдеться про авіаційну, протиповітряну, танкову, артилерійську коаліцію та коаліцію з посилення безпеки Чорного моря.

Засідання у форматі "Рамштайн"

Станом на листопад 2023 року Контактна група з питань оборони України об’єднує 54 країни. У рамках "Рамштайну" вже створено кілька коаліцій на підтримку України, зокрема, авіаційну, танкову, протиповітряну, артилерійську а також ту, що опікується питаннями морської безпеки.

Останнє засідання відбулося 22 листопада. Міністр оборони України Рустем Умєров поділився ключовими результатами цієї зустрічі. Так, Нідерланди підготували 2 млрд євро на військову допомогу Україні.

Естонія, яка є лідером ІТ-коаліції, надає фінансування на суму півмільйона доларів на її діяльність. Ці кошти підуть на додаток до зобов’язань Люксембургу у розмірі 10 мільйонів євро.

Крім того, сфомовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони, лідерами якої стали Німеччина та Франція. До неї долучилися 20 країн.

Вас також можуть зацікавити новини: