Зокрема, Нідерланди підготували 2 млрд євро на військову допомогу Україні.

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про основні результати 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України, відомої також як "Рамштайн".

Зокрема, було сфомовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. До неї долучилися 20 країн. Лідерами стали Німеччина та Франція, розповіли в Міноборони України.

"За підсумками вчорашнього візиту міністра оборони Німеччини, вже оголосили про допомогу на 1,4 мільярда доларів – сюди входять системи IRIS-T з керованими ракетами, 8 тисяч нових протитанкових мін, один комплект системи Patriot, додаткові 155-міліметрові артилерійські боєприпаси – усе маємо отримати до середини грудня", – йдеться в повідомленні.

Нідерланди підготували 2 млрд євро на військову допомогу Україні. Водночас Велика Британія та Норвегія в рамках Морської коаліції шукатимуть способи посилити безпеку у Чорному морі.

Своєю чергою Естонія, яка є лідером ІТ-коаліції, надає фінансування на суму півмільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов’язань Люксембургу у розмірі 10 мільйонів євро.

Міністр оборони висловив вдячність за постійну підтримку України з боку міжнародних партнерів. Він наголосив, що кожна одиниця озброєння, надана Силам оборони України, посилює їхню здатність чинити опір ворогу та звільняти українську територію.

"Кожен наданий Україні боєприпас – це можливість знищити опорний пункт ворога", – сказав Умєров.

Крім того, очільник Міноборони окремо запросив міністрів оборони країн-партнерів приїздити з офіційними візитами до України, аби мати змогу на власні очі переконатися, що надана ними допомога використовується ефективно і наближає день нашої перемоги.

"Рамштайн-17": основні моменти

22 листопада відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Це вже 17 зустріч у цьому форматі.

Під час вступного слова очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив, що США можуть продовжити надавати безпекову допомогу Україні одночасно з Ізраїлем. Крім того, він закликав членів контактної групи надати Україні системи протиповітряної оборони.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що на засіданні у форматі "Рамштайн" було оголошено нові пакети допомоги для України. Вони містять снаряди, ракети і нові потужності для посилення протиповітряної оборони України.

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