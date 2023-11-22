Президент наголошує, що український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") були оголошені нові пакети допомоги для України, які містять снаряди, ракети і нові потужності для посилення протиповітряної оборони України. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

Президент розповів, що сьогодні відбулось сімнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

"Є й нові пакети підтримки України – наших воїнів. Це стосується і снарядів, і ракет, і РЕБ, і дронів, і нових потужностей для нашої ППО. Створена відповідна коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція, і я дякую за таке лідерство", - наголосив Зеленський.

"Дякую кожній країні, яка бере участь у цих зусиллях – у тому, що дає можливість нашим містам і селам бути більш захищеними від російських ударів. Поки не все можна розповідати публічно, але український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця", - відзначив президент.

Також Зеленський додав, що найближчим часом очікує звіт міністра оборони України Рустема Умєрова про результати засідання "Рамштайн-17".

Засідання "Рамштайн-17" - деталі

22 листопада, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час вступного слова на засіданні "Рамштайн-17" запевнив, що США здатні продовжувати зберігати підтримку для України і надавати безпекову допомогу одночасно з Ізраїлем.

Також міністр оборони США закликав усіх учасників контактної групи надати Україні системи протиповітряної оборони. Наразі Німеччина та Франція виступили з ініціативою створення нової "коаліції спроможностей", яка стосується засобів протиповітряної оборони наземного базування.

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