фото: Міноборони Російської Федерації / Facebook

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як надати постраждалому домедичну допомогу у разі отримання фосфорних опіків.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ на офіційній сторінці у Facebook.

"Російські окупанти під час війни використовують заборонену зброю. Неодноразово було зафіксовано використання росіянами фосфорних боєприпасів проти українців", - йдеться у заяві.

Фосфорні боєприпаси – це зброя, яка містить білий фосфор та поширює запальну сполуку, температура горіння якої перевищує 800°C. Білий фосфор займається від контакту з повітрям, а територія його поширення може сягати кількох сотень квадратних метрів. У разі виникнення такої ситуації потрібно за можливості одразу викликати бригаду екстреної медичної допомоги.

Содові розчини та загалом харчова сода не використовуються у наданні допомоги постраждалим від білого фосфору.

Фото Фосфорні опіки 13 квітня 2022
Фото Фосфорні опіки 13 квітня 2022
Фото Фосфорні опіки 13 квітня 2022

Нагадаємо, Росія поширює фейк про нібито застосування ЗСУ хлору та фосфору на півдні і сході України.

Вас також можуть зацікавити новини: