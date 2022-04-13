Содові розчини та загалом харчова сода не використовуються у наданні допомоги постраждалим від білого фосфору.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як надати постраждалому домедичну допомогу у разі отримання фосфорних опіків.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ на офіційній сторінці у Facebook.

"Російські окупанти під час війни використовують заборонену зброю. Неодноразово було зафіксовано використання росіянами фосфорних боєприпасів проти українців", - йдеться у заяві.

Фосфорні боєприпаси – це зброя, яка містить білий фосфор та поширює запальну сполуку, температура горіння якої перевищує 800°C. Білий фосфор займається від контакту з повітрям, а територія його поширення може сягати кількох сотень квадратних метрів. У разі виникнення такої ситуації потрібно за можливості одразу викликати бригаду екстреної медичної допомоги.

Содові розчини та загалом харчова сода не використовуються у наданні допомоги постраждалим від білого фосфору.

Нагадаємо, Росія поширює фейк про нібито застосування ЗСУ хлору та фосфору на півдні і сході України.

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