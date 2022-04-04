В РНБО зазначають, що це чергова спроба окупантів підготувати інформаційне поле для виправдання воєнних злочинів РФ та намагання залякати населення на тлі передислокації окупаційних військ на Донбас та південь України.

Через прокремлівські спільноти у Telegram ворог просуває тезу про те, що ЗСУ нібито застосували хлор та фосфор на різних ділянках фронту (Херсонщина та Луганщина).

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Це чергова спроба окупантів підготувати інформаційне поле для виправдання воєнних злочинів РФ та намагання залякати населення на тлі передислокації окупаційних військ на Донбас та південь нашої країни. Подібну дезінформаційну кампанію у російських медіа зафіксовано 27 лютого для поширення паніки серед населення. Ворог повідомляв про начебто українські провокації з фосфором у Гостомелі. 25 березня та 2 квітня окупанти використовували фосфор в ОРДЛО. Тоді кремлівські медіа намагались перекласти відповідальність за використання забороненої зброї на українські Збройні сили", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ворог і надалі вдаватиметься до провокацій, щоб спробувати виправдати у міжнародних судах вчинені на території України злочини проти людства.

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