Завдяки дощовій погоді пожежі не сталося.

Село Новояковлівку в Запорізькій області було обстріляно фосфорними бомбами.

Про це повідомили на сайті Комишуваської територіальної громади.

"Російські окупанти продовжують здійснювати воєнні злочини, обстрілюючи житлові будинки у мирних населених пунктах, у тому числі забороненими боєприпасами. У ніч на 12 квітня село Новояковлівку було обстріляно фосфорними бомбами. Завдяки дощовій погоді пожежі не сталося, поранених та загиблих немає. Є пошкоджені будинки", - сповістили в громаді.

Там також нагадали, що застосування фосфорних бомб, начинених білим фосфором (легкозаймиста воскоподібна речовина), заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни (протокол від 1977 року) та Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.

Як повідомляв УНІАН, у полку "Азов", бійці якого обороняють Маріуполь, увечері 11 квітня заявили, що російські війська використали проти українських військових та цивільних осіб у місті отруйну речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

Лідер "Азова" Андрій Білецький повідомив, що троє людей мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків.

Центр протидії дезінформації при РНБО України сповіщав, що є припущення, що це були фосфорні боєприпаси.

Про високий ризик використання хімічної зброї попереджала заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. Факт використання фосфорних боєприпасів окупантами підтвердили в Попасній ще 13-го березня.

Вас також можуть зацікавити новини: