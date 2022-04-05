Батьки бояться за своїх дітей і всіляко намагаються їх уберегти від жахів війни.

24 лютого світ українців перевернувся з ніг на голову. У момент, коли Росія напала на Україну, ми усвідомили, що наше життя не буде колишнім. Тепер в ньому є місце тваринному страху, боязні за своїх дітей і ненависті... ненависті до тих, хто прийшов на нашу землю вбивати людей.

Російські окупанти не тільки знищують нашу інфраструктуру, наносять авіаудари по школах, садочках, лікарнях, пологових будинках і житлових комплексах, а й по-звірячому вбивають і гвалтують мирних жителів. Серед постраждалих є і діти.

Пам'ятаєте історію про хлопчика, який сам перейшов кордон і не міг стримувати сльози від страху і болю розлуки з батьками? А пам'ятаєте про 10-річних дівчаток з Бучі, яких знайшли з множинними розривами після зґвалтування окупантами? А пам'ятаєте, як ці "визволителі" вбили чоловіка на очах дружини і дитини, а потім ґвалтували жінку? Ця війна не щадить нікого.

Ще сильніше болить, коли мова йде про дітей... ні в чому не винних. Батьки, щоб хоч якось убезпечити своїх малюків, вже дійшли до того, що залишають на їх спинах написи з ім'ям, прізвищем, датою народження і номерами телефонів. Ніколи не знаєш, що може трапитися завтра.

Цим щемливим фото поділилася українська журналістка Олеся Бацман.

"Розумієте, чому на маленькій голій спині цієї маленької дівчинки написи кульковою ручкою? Тому що 21 століття. Тому що Росія напала на Україну. Тому що російські фашисти на очах у всього світу вбивають, гвалтують і катують українських жінок, дітей і людей похилого віку. Саме тому українська мама написала на спині своєї крихітки її ім'я та телефони. Цю маму можуть вбити в будь-який момент", - підписала фото Бацман.

Не менш емоційно на фото дівчинки відреагувала ведуча "Світського життя" Катя Осадча.

"Жахи війни... Ми майже не плачемо, ми не маємо права показувати дітям, що щось не так, але вони всі розуміють, по-своєму, але розуміють... Я читаю розповіді дітей про війну і плачу потайки, щоб сини не бачили. На фото дівчинка Віра, мама Віри написала на її спині контакти та ім'я, на випадок, якщо мама не виживе. Боже, як нам пережити все це", - сказала Осадча.

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