Україна використовує на передовій удвічі більше FPV-дронів, ніж Росія, – Сирський

До кінця року виробники випустять для Сил оборони понад 4,5 мільйона ударних FPV-дронів.

Після того, як Європа замінила США у фінансуванні України для відбиття російської агресії, Міноборони вдалося значно збільшити обсяги закупівель та виробництва безпілотників. Про це йдеться у статті The Times.

Журналісти навели дані Міністерства оборони України про те, що за перший квартал 2026 року Україна закупила на 300 відсотків більше ударних дронів середньої дальності, ніж за весь 2025 рік. Також до кінця року планується виготовити сім мільйонів власних дронів. Понад 65 відсотків із них становитимуть тактичні ударні дрони (FPV-дрони).

Таким чином, роблять висновок автори, у ЗСУ буде більше дронів-камікадзе з системою FPV, ніж у російських окупантів на території України. "Зростання ударного потенціалу України наразі перевершує можливості росіян", – йдеться у статті.

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Автор також наводить слова Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, що Сили оборони виконують майже удвічі більше місій із використанням дронів FPV на день порівняно з противником.

"Використання передових технологій є абсолютно необхідним – це дає перевагу. Зараз ми перевершуємо противника за кількістю задіяних FPV-дронів у співвідношенні від 1,7:1 до 2:1", – сказав він.

Він додав, що переважна більшість втрат у російських військах спричинена саме дронами. Але співвідношення втрат, що припадають на ті чи інші системи озброєння, коливається залежно від погодних та інших умов на полі бою.

При цьому, як зазначили автори статті, безпілотники суттєво вплинули на хід бойових дій з обох боків, оскільки вони позбавили обидві сторони можливості проводити масштабні наступальні операції. За гарної погоди, коли дрони піднімаються в небо, будь-яке скупчення військ у радіусі 40 км від лінії фронту швидко виявляється розвідувальними безпілотниками. Тому такі скупчення швидко знищуються.

"Це унеможливлює розгортання бронетехніки, оскільки її знищать задовго до того, як вона досягне лінії бойових дій", – визнав Сирський. Він додав, що й українські солдати, й російські окупанти можуть наступати лише пішки, як під час Першої світової війни.

Війна з РФ – більше оцінок головнокомандувача ЗСУ

Нагадаємо, що за даними Олександра Сирського, на території України перебувають понад 721 тисяча росіян. Це одна з головних її переваг, нарівні з накопиченими запасами балістичних ракет та артилерії. Також він попередив, що Росія має додатковий потенціал у системах озброєння.

Поточними завданнями для Сил оборони, на думку Сирського, є доведення війни до того моменту, коли пік можливостей Росії почне знижуватися. При цьому він не вважає, що такий момент уже настав. Тому Україна планує утримувати територію, продовжуючи завдавати противнику значних втрат, а тим часом паралізувати логістику росіян і продовжувати виснажувати їхню економіку.

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