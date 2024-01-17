Не виключенно, що Росія відправить інший літак, щоб випробувати свою удачу в цьому регіоні.

Після збиття літаків А-50 і Іл-22 над Азовським морем поменшало російської авіації. Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Азовське море стало чистіше від російської авіації. Зараз там спостерігається практично один- два літаки, які здійснюють патрулювання. Власне це наслідок того, що сталося нещодавно – знищення літака А-50 і Іл-22", - сказав він.

При цьому не виключає, що Росія відправить інший літак, щоб випробувати свою удачу в цьому регіоні. За його словами, для ворога не є проблемою перекинути авіацію на цей напрямок.

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"Буде рішення і перелетять з інших аеродромів ті борти, які готові до виконання завдань. Не так давно одразу три А-50 працювали в повітряному просторі – два в Азовському і на сході третій. Можливо, то якісь їх вимушені дії, працюють вони в парі з Іл-22. На жаль, є в них ці борти, але це не десятки, це одиниці. З відремонтованих і модернізованих може бути до 5 А-50", - розповів Ігнат.

Він зазначив, що Повітряні сили мріяли знищити таку ціль – літак А-50 від початку повноштабного вторгнення.

"І блискуче проведена операція із знищення А-50 облетіла весь світ", - додав Ігнат.

За його словами, Росія має серйозні іміджеві втрати.

"І не тільки, а й втрату бойової одиниці. Якщо їх (літаків А-50 – УНІАН) було 5 одиниць в бойовому стані, то це мінус 20 відсотків повітряних радарів Росії. Це дуже серйозний удар", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Збиття російських літаків над Азовським морем - деталі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 січня заявив, що російські літаки А-50 та Іл-22 були підбиті українськими силами.

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки зазначало, що знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 призведе до обмеження зон дії авіації РФ.

При цьому вважає, що А-50, ймовірно, вибухнув і згодом упав у західній частині Азовського моря. Російський літак Іл-22М був пошкоджений, але приземлився на найближчому російському аеродромі.

За даними британської розвідки, цілком ймовірно, що Росія тепер буде змушена переглянути питання про обмеження зон дії своєї авіації. А-50 має вирішальне значення для російського повітряного спостереження за простором бойових дій. Зазначалося, що ВПС Росії мають у своєму розпорядженні вісім літаків А-50. Британська розвідка зауважує, що ці літаки, ймовірно, зможуть компенсувати безпосередній оперативний удар.

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