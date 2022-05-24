Це одна з головних причин, чому ФСБ РФ дуже сильно під час останніх підготовчих етапів виступала за початок активних бойових дій в Україні.

Віктор Медведчук був потрібен Федеральній службі безпеки РФ, саме департаменту оперативної інформації, для того, щоб списувати на нього кошти.

Про це голова ГУР МО Кирило Буданов сказав у інтерв’ю "Українській правді".

"Медведчук був потрібен Федеральній службі безпеки, саме департаменту оперативної інформації, для того, щоб списувати на нього кошти. Оце одна з головних причин, чому ФСБ дуже сильно під час останніх підготовчих етапів виступала за початок активних бойових дій. Бо у них всередині стало питання: на що роками витрачалися кошти? І треба було давати відповідь", - заявив він.

Люди Медведчука у парламентській фракції ОПЗЖ абсолютно відкрито співпрацювали і співпрацюють надалі з проросійськими силами, з російським урядом, російськими спецслужбами, додав Буданов.

Як відомо, у квітні СБУ затримала Медведчука після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

14 квітня у Раді було оголошено про призупинення діяльності фракції "ОПЗЖ".

20 березня Рада нацбезпеки та оборони зупинила будь-яку діяльність низки політичних партій. Причина - зв'язки політичних структур з агресором. Під заборону потрапили, серед іншого, ОПЗЖ і "Партія Шарія". Після повномасштабного вторгнення РФ низка депутатів від ОПЗЖ покинули країну.

До складу ОПЗЖ входив затриманий раніше кум Путіна Віктор Медведчук, який наразі перебуває під вартою за підозрою в державній зраді.

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