Важка вогнеметна система окупантів була знищена вщент.

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України продемонстрували відео, як палає російська вогнеметна система "Солнцепьок" після ураження з ракетно-артилерійської системи підвищеної мобільності HIMАRS. Про це йдеться у повідомленні ССО ЗСУ у Telegram.

Зокрема, під час ведення розвідки на південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковану під кронами дерев важку вогнеметну систему (ТОС-1А) "Солнцепьок".

Як зазначили в ССО, ця система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд противника. Вогонь з "Солнцепьоку" ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою до понад 200 кг.

"Оператори ССО визначили координати важкої вогнеметної системи та навели по ній вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження "Солнцепьок" знищено вщент", - наголошується у повідомленні.

ТОС-1А "Сонцепьок" - особливості

У грудні 2023 року військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звертав увагу на систему ТОС-1А "Сонцепьок", яка знаходиться на озброєнні російських окупантів. Вона дивна своїми антидроновими сітками, а на шасі розміщено РП-377ЛА" Лорандит", малогабаритний багатофункціональний засіб радіоконтролю, пеленгування і придушення.

Вас також можуть зацікавити новини: