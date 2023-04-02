Наразі з'ясовується, що саме "палає у ворога цього разу".

В окупованому російськими загарбниками місті Мелітополь Запорізької області лунають вибухи.

"Вибухова неділя для окупантів в Мелітополі. У місті лунають вибухи", - повідомив міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

Він додав, що наразі з'ясовується, що саме "палає у ворога цього разу". "Очікуємо на подробиці від Генштабу", - додав Федоров.

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Натомість місцеве видання "Ріа-Мелітополь" повідомляє, що "прилетіло" в район депо, або по північній частині міста. Крім того, в районі залізничного вокзалу видно стовп диму.

Пізніше Федоров додав, що "не щастить окупантам Мелітополя з локомотивним депо".

"Вже втретє за тиждень щось там вибухає... Жителі фіксують чорний дим. Ми збираємо дані про ліквідовану техніку", - розповів він.

Ситуація у Мелітополі

РФ окупувала Мелітополь на початку повномасштабної війни. Однак загарбникам нема спокою у місті. ЗСУ зосереджено б'ють по логістиці і складах боєприпасів загарбників.

Вибухів у окупантів помітно побільшало з літа 2022 року, коли ЗСУ отримали передові далекобійні РЗСВ. 7 березня відбувся черговий "приліт" по військовій базі російських військ у Мелітополі. А вранці 29 березня у Мелітополі прогриміло кілька вибухів. Пропаганда повідомляла, що "прилетіло" у залізничне депо.

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